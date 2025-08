Intelligenza artificiale e lavoro: nuove opportunità e sfide

L’intelligenza artificiale (IA) si sta affermando come un potente strumento nel mondo del lavoro, influenzando sia la ricerca di impiego che i servizi di orientamento professionale. Mentre alcune posizioni rischiano di essere automatizzate, altre vedono un’opportunità di supporto nell’IA.

In Europa, i servizi per l’impiego utilizzano sempre più applicazioni di IA per analizzare le informazioni di disoccupati e offerte lavorative. Fra i vari metodi, la Svezia spicca per l’uso di studi pilota che testano l’efficacia dell’IA per facilitare la ricerca di lavoro, mentre altre nazioni europee stanno ancora esplorando queste potenzialità senza un coinvolgimento significativo degli utenti.

In Italia, l’adozione di IA nei centri per l’impiego è ancora limitata. Attualmente, i servizi sono principalmente basati sull’interazione umana, con colloqui fisici per la raccolta di dati che vengono successivamente elaborati da software per determinare il livello di occupabilità degli utenti. Questo processo, che richiede uno sforzo considerevole da parte degli operatori, potrebbe beneficiare di un approccio automatizzato, liberando così risorse umane per gestire casi più complessi.

Un passo verso un’integrazione maggiore dell’IA è rappresentato dal progetto AppLI (“Assistente personale per il lavoro in Italia”), presentato dal ministero del Lavoro. Questo coach virtuale mira ad attivare e orientare gli utenti, in particolare i Neet, coloro che non studiano né lavorano. Dopo una fase di sperimentazione regionale, AppLI sarà testato su scala più ampia, collaborando con i Centri per l’impiego per migliorare l’accesso al mondo del lavoro.