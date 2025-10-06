Intelligenza Artificiale e lavoro inutile: un paradosso italiano

L’antropologo David Graeber evidenzia come molte persone svolgano lavori che percepiscono come inutili, ma si sentono obbligate a far finta che siano essenziali. Questo fenomeno potrebbe intensificarsi con l’arrivo dell’intelligenza artificiale (AI), richiedendo una riconsiderazione del contratto sociale riguardo al lavoro.

In passato, l’automazione e l’AI generativa promettevano di liberarci dal lavoro faticoso, offrendo più tempo per attività creative e innovative. Tuttavia, ci troviamo spesso bloccati in riunioni superflue, nella compilazione di report insignificanti e in burocrazie intricate. La tecnologia sembra piuttosto affinare la nostra capacità di generare nuovi lavori privi di senso.

Graeber, nel suo saggio “Bullshit Jobs”, identifica ruoli che, pur essendo percepiti come inutili, costringono le persone a mantenere un’apparenza di importanza. Circa l’8% dei lavoratori europei e il 19% negli Stati Uniti considerano il proprio lavoro come socialmente inutile. Questa dissonanza genera stress e una forma di “violenza psicologica”.

Sebbene l’AI possa snellire compiti ripetitivi e liberare tempo in settori come quello sanitario e dell’istruzione, tende a rafforzare i lavori inutili. Le nuove tecnologie non eliminano i manager che generano carico di lavoro, al contrario, li potenziano. Si crea quindi una tipologia di lavoro nuova, definita “meta-bullshit jobs”, che comprende ruoli dedicati a correggere e supervisionare l’operato dell’AI.

Questa situazione evidenzia un problema più profondo riguardante la funzione sociale del lavoro. Le attività lavorative, anche se poco produttive, fungono da rituali e contribuiscono a mantenere coesione e gerarchie all’interno delle aziende. La sfida attuale è ripensare il nostro approccio al lavoro, al reddito e al significato che attribuiamo alle nostre attività, prima che il paradosso diventi insostenibile.