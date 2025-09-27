Intelligenza Artificiale e Lavoro: Come Trovare Opportunità in Italia

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui le persone cercano lavoro, semplificando e rendendo più efficace il processo. Piattaforme come Work It Daily e Indeed stanno adottando strumenti basati su AI per sostenere chi cerca occupazione.

Work It Daily offre un sistema che permette agli utenti di caricare il proprio curriculum o collegare il profilo LinkedIn. Dopo la registrazione, gli utenti possono cercare lavoro cliccando su un pulsante che suggerisce opportunità in base alle loro competenze. Il sistema filtra le offerte disponibili e fornisce un punteggio percentuale che indica quanto il profilo coincide con le richieste aziendali. Inoltre, un chatbot personalizza le ricerche e assiste gli utenti anche nella preparazione per i colloqui, analizzando il CV e le esperienze.

Anche Indeed ha integrato l’intelligenza artificiale nella propria piattaforma attraverso lo strumento Career Scout. Dopo la registrazione e il caricamento del curriculum, gli utenti possono inserire informazioni utili per affinare la ricerca, come le aspettative salariali e il settore desiderato. Career Scout funge da coach digitale, mirando a far scoprire opportunità che gli utenti potrebbero trascurare, basandosi sulle indicazioni fornite.

Entrambe le piattaforme rappresentano un passo avanti nella ricerca di lavoro, utilizzando tecnologie innovative per migliorare l’esperienza degli utenti e ottimizzare il processo di assunzione.