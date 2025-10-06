13 C
Roma
lunedì – 6 Ottobre 2025
Intelligenza Artificiale e il futuro dell’umanità in gioco

Si moltiplicano gli appelli per fermare l’Intelligenza Artificiale, ma molti sostengono che sia già troppo tardi. Questi inviti vengono da nomi noti, tra cui premi Nobel ed ex-primi ministri. La realtà è che le aziende leader dell’innovazione non sembrano intenzionate a fermarsi.

Negli Stati Uniti, la politica ha incoraggiato lo sviluppo di giganti tecnologici come OpenAI, Google e Microsoft, che competono per raggiungere la Superintelligenza artificiale. Questa tecnologia potrebbe sfuggire al controllo umano, creando scenari inquietanti simili all’Armageddon nucleare.

Anche la Cina sta rispondendo alla sfida americana, supportando le proprie imprese per diventare competitive, nonostante gli ostacoli imposti dall’embargo sui microchip. Tuttavia, la vera preoccupazione resta il comportamento dei cittadini, pronti a sperimentare senza riserve. Un esempio recente è Sora, un nuovo spin-off di ChatGPT, che offre una piattaforma social concorrente di TikTok. Questa tecnologia permette di creare video con avatar digitali che assomigliano agli utenti, semplicemente utilizzando delle istruzioni e una registrazione.

Un appello recente ha chiesto di vietare all’IA di impersonare esseri umani, ma Sora già permette proprio questo. Recentemente, economisti hanno avvertito dei rischi legati ai deepfake, creando una crescente confusione sulla veridicità delle immagini digitali, comprese quelle di noi stessi.

Sconosciuti rimangono i limiti per fermare questa evoluzione autodistruttiva. Attualmente, Sora è disponibile solo su dispositivi Apple, che offrono una protezione maggiore della privacy. L’Europa, con la sua regolamentazione severa, potrebbe rappresentare un freno alle ambizioni delle big tech americane. In questo contesto, la sorveglianza cinese potrebbe apparire come una soluzione alternativa, cercando di garantire il benessere dei cittadini rispetto agli interessi aziendali.

