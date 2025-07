Intelligenza Artificiale e Giustizia: Tra Rischi e Opportunità

L’adozione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale (IA) stanno suscitando un dibattito significativo, specialmente nell’ambito della giustizia. Recentemente, l’Unione Europea ha introdotto il Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act, che stabilisce normative specifiche per i sistemi ad alto rischio, compresi quelli utilizzati nell’amministrazione della giustizia. Questo provvedimento classifica determinati sistemi di IA come ad alto rischio, evidenziando le loro potenziali implicazioni per le libertà individuali e il diritto a un processo equo.

Il Regolamento stabilisce che i sistemi di IA che assistono nelle attività giudiziarie devono essere accompagnati da rigorosi requisiti di gestione dei rischi e trasparenza. Tali sistemi possono essere impiegati solo come ausilio e non possono sostituire il giudice nelle decisioni giuridiche fondamentali, richiamando l’importanza della centralità dell’interpretazione umana.

Parallelamente, l’Italia ha proposto un disegno di legge che riflette e amplia le normative europee, cercando di garantire che il potere decisionale rimanga all’esclusivo appannaggio del magistrato. Infatti, il disegno di legge stabilisce chiaramente che le decisioni relative all’interpretazione della legge e alla valutazione delle prove sono irrinunciabili per il giudice, escludendo la delega di tali attività a sistemi automatizzati.

Questa iniziativa mira a rafforzare le garanzie costituzionali in ambito giuridico, confermando l’intenzione di utilizzare l’intelligenza artificiale esclusivamente per migliorare l’efficienza professionale e non a scapito della giustizia. La crescente presenza della tecnologia nella giustizia è quindi vista sia come un’opportunità sia come una sfida, con l’intenzione di mantenere un equilibrato rapporto tra digitalizzazione e umanità nel processo decisionale legale.