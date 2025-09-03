Intelligenza artificiale e giustizia in Italia: novità e sfide

Il 2 settembre, l’Osservatorio Scienza Processo e Intelligenza Artificiale dell’Unione Camere Penali Italiane ha esaminato il disegno di legge (DDL) governativo sull’intelligenza artificiale, approvato dalla Camera dei Deputati e verificato dal Senato.

La Giunta UCPI aveva già espresso preoccupazioni sul testo presentato inizialmente nel 2024. Nonostante alcune modifiche abbiano tenuto conto delle sue osservazioni, restano numerose problematiche irrisolte. L’articolo che tratta dell’impiego dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è stato riformulato, eliminando la limitazione dell’uso dei sistemi artificiali solo per specifiche attività. Ora il Ministero della Giustizia ha il compito di regolamentarne l’impiego per migliorare i servizi giudiziari e le attività amministrative. Inoltre, è stata ribadita la “clausola di riserva” per il magistrato, che mantiene la decisione sulla legge, i fatti e le prove.

Il DDL prevede anche nuove norme relative all’autorizzazione per sperimentazioni di sistemi di AI presso gli uffici giudiziari e l’obbligo di formazione per il personale. Le modifiche al codice penale confermano l’introduzione di aggravanti per l’uso dell’AI in ambiti specifici, come il reato di aggiotaggio e l’illecito utilizzo di contenuti generati da AI.

Significativa è la regolamentazione sull’uso dell’AI nelle indagini preliminari, un passo che risponde a una lacuna denunciata dall’UCPI. Tuttavia, la delega al Governo per la regolazione presenta rischi, poiché solleva dubbi sull’applicazione dei principi di proporzionalità e trasparenza.

Il “problema della black box” accentua l’opacità algoritmica, rendendo difficile il controllo dei sistemi di AI. È quindi cruciale sviluppare una disciplina adeguata per garantire che i sistemi di AI siano implementati in modo coerente con i principi giuridici ed epistemici del diritto penale. Serve un dialogo coinvolgente tra tecnici, istituzioni e associazioni per un’integrazione effettiva e sicura di tali tecnologie.