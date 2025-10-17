Intelligenza Artificiale e gestione aziendale in Italia: opportunità e sfide

L’intelligenza artificiale (AI) sta emergendo come un alleato fondamentale per le aziende nella creazione di strutture organizzative adeguate. L’integrazione tra controllo di gestione e nuove tecnologie è cruciale per migliorare la competitività.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha modificato significativamente le responsabilità legate alla gestione aziendale. In particolare, l’articolo 2086 del Codice Civile richiede che le imprese adottino un assetto organizzativo e amministrativo adeguato alle loro dimensioni e natura. Questo non è solo un requisito formale, ma un parametro che evidenzia una buona gestione, con implicazioni legali. I tribunali iniziano a considerare l’adeguatezza degli assetti come indice di diligenza, influenzando la responsabilità degli amministratori.

Per essere considerati adeguati, gli assetti devono possibilmente rilevare squilibri economici e garantire la sostenibilità finanziaria. L’adeguatezza è relativa e varia in base a dimensioni, settore e struttura aziendale. Tuttavia, alcuni elementi comuni, come la definizione dei ruoli e la documentazione delle procedure di controllo, sono fondamentali.

L’AI ha aperto nuove prospettive nella gestione aziendale, migliorando il controllo e l’affidabilità delle informazioni. Non sostituisce le funzioni umane, ma potenzia la capacità analitica e decisionale, grazie all’adozione dell’AI Act europeo che richiede trasparenza e supervisione.

Le applicazioni pratiche dell’AI nelle aziende includono analisi predittive, rilevazione di anomalie, automazione dei processi e reporting dinamico, apportando efficienza e riducendo i margini d’errore. Assicurare assetti adeguati è quindi essenziale per la sostenibilità e la reputazione delle imprese, con evidenti vantaggi anche in termini di accesso al credito e compliance normativa.