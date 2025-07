Intelligenza artificiale e geopolitica: chi dominerà il futuro?

L’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella società moderna, influenzando sia l’economia che le relazioni internazionali. La ricerca della leadership tecnologica si rivela essenziale per le potenze globali, con la competizione che si estende dal settore militare a quello digitale, creando nuovi equilibri nei rapporti tra Stati.

A Napoli, il 17 luglio, si terrà la presentazione del volume The Routledge Handbook of Artificial Intelligence and International Relations, che esplora come algoritmi e sistemi intelligenti stiano impattando sulla diplomazia e sulla politica globale. L’incontro avrà luogo presso la sede della Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia e vedrà la partecipazione dei curatori e di esperti in materia.

Andrea de Giorgio, ingegnere e fondatore della startup Artificial Engineering, chiarisce che l’intelligenza artificiale non deve essere confusa con un pensiero autonomo. Sottolinea l’importanza di un’educazione adeguata all’uso corretto dell’IA, enfatizzando che la vera comprensione di queste tecnologie è ancora scarsa, soprattutto quando si discute della loro applicazione pratica.

Diego Brasioli, inviato del ministro degli Esteri per la Cybersicurezza, evidenzia che l’IA rappresenta una trasformazione socio-economica significativa e sottolinea la necessità di una governance inclusiva. La Farnesina è attivamente impegnata in contesti multilaterali per promuovere normative che garantiscano un uso etico e sicuro della tecnologia.

Il manuale analizza anche la necessità di una cornice normativa globale capace di garantire trasparenza e responsabilità nell’impiego dell’IA. La mancanza di regolamentazioni potrebbe intensificare le disuguaglianze e generare nuovi conflitti, rendendo cruciale un dibattito inclusivo tra esperti, istituzioni e società civile nella definizione degli indirizzi futuri della tecnologia.