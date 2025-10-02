Intelligenza Artificiale e Genova: innovazione nel ricordo

A Genova, una nuova campagna pubblicitaria di A.Se.F., l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune, unisce elementi di Intelligenza Artificiale a immagini fotografiche. La campagna, che si apre con una scena romantica di una giovane coppia a Piazza De Ferrari, punta a comunicare i valori e l’identità dell’azienda, fondata nel 1909.

Il fotografo cattura un momento di intimità di fronte al Palazzo della Nuova Borsa Valori, un esempio dell’architettura eclettica progettata da Dario Carbone. La frase “Dal 1909 manteniamo vivo il ricordo dei Genovesi” accompagna l’immagine, sottolineando il legame dell’azienda con la comunità.

Maurizio Barabino, amministratore unico di A.Se.F., spiega che l’obiettivo era creare un legame tra passato e presente, evidenziando la resilienza dell’azienda attraverso le sfide storiche e amministrative affrontate nel corso degli anni. L’azienda si è sempre adoperata per mantenere vivo il ricordo dei defunti, un impegno che riflette l’importanza delle tradizioni genovesi.

La campagna rappresenta un omaggio a un periodo in cui Piazza De Ferrari era ancora vista come una novità, con il Palazzo che simboleggiava un futuro promettente. Barabino descrive l’iniziativa come una sorta di “istantanea” della città, utilizzando l’Intelligenza Artificiale per rivitalizzare un ricordo del passato.

La campagna, che prevede una diffusione su mezzi pubblici e nei giornali, sarà visibile per tutto ottobre e parte di novembre, invitando i genovesi a riflettere sul significato della memoria e dell’identità.