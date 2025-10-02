18.7 C
Roma
giovedì – 2 Ottobre 2025
Tecnologia

Intelligenza Artificiale e Genova: innovazione nel ricordo

Da StraNotizie
Intelligenza Artificiale e Genova: innovazione nel ricordo

A Genova, una nuova campagna pubblicitaria di A.Se.F., l’azienda delle onoranze e dei trasporti funebri del Comune, unisce elementi di Intelligenza Artificiale a immagini fotografiche. La campagna, che si apre con una scena romantica di una giovane coppia a Piazza De Ferrari, punta a comunicare i valori e l’identità dell’azienda, fondata nel 1909.

Il fotografo cattura un momento di intimità di fronte al Palazzo della Nuova Borsa Valori, un esempio dell’architettura eclettica progettata da Dario Carbone. La frase “Dal 1909 manteniamo vivo il ricordo dei Genovesi” accompagna l’immagine, sottolineando il legame dell’azienda con la comunità.

Maurizio Barabino, amministratore unico di A.Se.F., spiega che l’obiettivo era creare un legame tra passato e presente, evidenziando la resilienza dell’azienda attraverso le sfide storiche e amministrative affrontate nel corso degli anni. L’azienda si è sempre adoperata per mantenere vivo il ricordo dei defunti, un impegno che riflette l’importanza delle tradizioni genovesi.

La campagna rappresenta un omaggio a un periodo in cui Piazza De Ferrari era ancora vista come una novità, con il Palazzo che simboleggiava un futuro promettente. Barabino descrive l’iniziativa come una sorta di “istantanea” della città, utilizzando l’Intelligenza Artificiale per rivitalizzare un ricordo del passato.

La campagna, che prevede una diffusione su mezzi pubblici e nei giornali, sarà visibile per tutto ottobre e parte di novembre, invitando i genovesi a riflettere sul significato della memoria e dell’identità.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Parlare agli animali domestici in Italia: scopri perché è normale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.