Intelligenza artificiale e ‘gemelli digitali’ per lo sviluppo delle infrastrutture nei territori

L’uso di gemelli digitali e intelligenza artificiale sta diventando cruciale per lo sviluppo delle infrastrutture nei territori. Attraverso un modello virtuale di un oggetto fisico, è possibile analizzare l’intero ciclo di vita di strutture come ponti, strade, acquedotti e edifici, offrendo un vantaggio significativo sia ai committenti pubblici sia alle imprese coinvolte in lavori pubblici per pianificare efficacemente gli interventi infrastrutturali. Le prospettive di queste innovazioni digitali sono state discusse durante un convegno organizzato da Esri Italia in collaborazione con Assinter, presso la Camera dei Deputati.

Tra i relatori erano presenti figure di spicco come Emilio Misuriello, Amministratore delegato di Esri Italia; Mario Nobile, Direttore generale di AgiD; e Gianpiero Strisciuglio, Ad di Rfi. Misuriello ha sottolineato che il gemello digitale è uno strumento che consente alla pubblica amministrazione di gestire il territorio con una nuova intelligenza, integrando dati tridimensionali e intelligenza artificiale per offrire anche modelli predittivi. Questo rappresenta un progresso significativo rispetto alle tecnologie precedenti.

Strisciuglio ha presentato “Station land”, uno strumento avanzato per migliorare la pianificazione delle infrastrutture, evidenziando l’importanza di avere personale dedicato all’utilizzo e allo sviluppo di queste tecnologie. Ha affermato che questo approccio è fondamentale per la qualità e l’affidabilità dei servizi.

Nobile, dal canto suo, ha indicato che l’uso dei gemelli digitali offre vantaggi sia ai cittadini che alle imprese. Questi modelli permettono di analizzare non solo strutture singole come ponti o strade, ma anche le reti interconnesse, come quelle idriche ed elettriche. Ha citato il nuovo ponte di Genova come esempio di successo ottenuto grazie alla condivisione di dati, che spesso è ostacolata dalla riluttanza degli attori coinvolti.

Infine, Pietro Pacini, presidente di Assinter Italia, ha sottolineato che il connubio tra intelligenza artificiale e gemelli digitali rappresenta un’opportunità unica per migliorare il rapporto con i cittadini e l’efficienza della pubblica amministrazione, promuovendo modelli di sviluppo per le piccole e medie imprese. Ha affermato che queste riflessioni rappresentano un passo fondamentale verso soluzioni innovative che accompagneranno l’Italia nei prossimi anni.