Intelligenza Artificiale e Futuro: L’Evento a Sarzana

Venerdì 29 agosto 2025, alle ore 17, si svolgerà al Cinema Moderno di Sarzana il secondo incontro della 22esima edizione del Festival della Mente. Al centro dell’evento ci sarà Alfio Quarteroni, professore emerito al Politecnico di Milano e al Politecnico di Losanna. Il tema dell’incontro è “L’invisibile intelligenza delle macchine”, e Quarteroni guiderà il pubblico attraverso un percorso che esplora algoritmi, scatole nere e interazioni con ChatGPT. Verranno analizzati gli impatti dell’intelligenza artificiale (IA) sul nostro modo di pensare, i traguardi raggiunti dall’IA, le sue enormi potenzialità e le questioni cruciali rimaste aperte, come gli aspetti etici, la privacy e le potenziali minacce ai nostri sistemi democratici.

L’intelligenza artificiale affonda le sue radici in un sogno antico: materializzare il potere invisibile della mente umana. Oggi, questo sogno si è realizzato, anche se non sempre è completamente compreso. Saranno trattate le origini dell’IA e la sua evoluzione, compresi il machine learning e i modelli generativi, in un’analisi della rivoluzione che sta modificando scienza, creatività e conoscenza. Si affronterà il dibattito su cosa sia effettivamente l’intelligenza e cosa rimanga specificamente umano.

Alfio Quarteroni è un riconosciuto studioso e membro di varie Accademie internazionali, come l’Accademia Nazionale dei Lincei. Tra i suoi numerosi premi si annoverano il Premio della NASA e la Medaglia Eulero. Ha contribuito alla progettazione della barca Alinghi, vincitrice dell’America’s Cup, ed è autore del libro “L’intelligenza creata. L’AI e il nostro futuro”.