Intelligenza artificiale e farmaci: ottimizzazione in azione

Phoenix Pharma Italia, specializzata in servizi integrati per la salute, ha avviato una collaborazione con Profiter Srl, una startup innovativa nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla supply chain farmaceutica. Il progetto ha mirato a testare l’efficacia di due modelli previsionali per la gestione della domanda di farmaci.

Durante un anno di lavoro, è stato seguito un protocollo preciso, iniziando con l’armonizzazione dei dati storici per affrontare anomalie e pulire le informazioni. I modelli sono stati valutati sulla base delle vendite del secondo semestre 2023, utilizzando la metrica Wmape per misurare l’accuratezza. I risultati hanno evidenziato un miglioramento nel sistema di Profiter, con effetti positivi sulla gestione degli stock.

Un’analisi economica ha dimostrato un risparmio annuale di 26.673 euro su un campione di 819 prodotti, traducendosi in un miglioramento del 7,9% nella gestione dei costi. Espandendo l’analisi a 28.000 referenze, il risparmio potenziale potrebbe raggiungere i 911.000 euro annui.

In termini di efficienza, il modello di Profiter ha consentito una riduzione del 5% nei costi di magazzino e migliorato la gestione degli stock-out del 17,6%, nonostante un lieve aumento nei costi di riordino. Questa collaborazione ha dimostrato che l’ottimizzazione dei processi previsionali può portare vantaggi significativi al settore della distribuzione farmaceutica.

Osvaldo Mauro, co-fondatore di Profiter, ha sottolineato l’importanza della previsione della domanda come asset strategico. Federico Pasquali, responsabile della gestione inventariale di Phoenix, ha evidenziato come la traduzione dei risultati dell’IA in stime economiche concrete sia stata fondamentale, soprattutto per affrontare la questione degli stock-out.