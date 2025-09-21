Intelligenza artificiale e e-commerce negli Stati Uniti

L’e-commerce sta evolvendo grazie all’intelligenza artificiale, e una delle novità più interessanti è Amazon Lens Live, attualmente disponibile solo negli Stati Uniti. Questo strumento permette agli utenti di fotografare un prodotto in un negozio fisico e, con un clic, aggiungerlo direttamente al carrello di Amazon. Sebbene questa pratica possa creare malcontento tra i negozianti, rappresenta una nuova frontiera per lo shopping online.

Amazon Lens Live sfrutta la tecnologia di intelligenza artificiale per riconoscere l’oggetto inquadrato. Si integra anche con Rufus, il chatbot di Amazon, che fornisce ulteriori informazioni sul prodotto, come schede e sintesi delle recensioni degli utenti. In questo modo, oltre a facilitare l’acquisto immediato, l’AI rende anche più agevole l’accesso a informazioni utili per la scelta.

Servizi simili, come Google Lens e Pinterest Lens, sono già in uso da tempo e offrono la ricerca visiva tramite la fotocamera. Google Lens, ad esempio, consente la ricerca anche da Chrome, mentre la funzione “cerchia e cerchia” su Android permette di cercare informazioni su qualsiasi elemento visibile sullo schermo. Se il soggetto è un prodotto, l’utente riceve risultati come prezzi e link per acquisti.

L’uso dell’intelligenza artificiale nell’e-commerce non solo facilita la ricerca e l’acquisto di prodotti, ma aiuta anche gli utenti a fare scelte informate, riducendo il rischio di errori e delusioni, un problema comune, soprattutto nell’abbigliamento. La possibilità di reso non sempre risolve tali inconvenienti, risultando scomoda per gli acquisti e costosa per i venditori.