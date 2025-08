Intelligenza artificiale e divario digitale: un futuro diseguale

Il progresso tecnologico, in particolare l’intelligenza artificiale generativa, sta trasformando profondamente vari settori. Tuttavia, questo cambiamento porta con sé il rischio di ampliare il divario digitale esistente tra coloro che hanno accesso e competenze in materia e coloro che ne sono esclusi.

Secondo un recente studio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), le disparità nell’accesso all’intelligenza artificiale tra i 36 paesi membri sono significative. Nel 2024, il 13,5% delle aziende nell’Unione Europea e il 13,9% delle aziende nei paesi Ocse avevano integrato sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, questa cifra generale maschera differenze sostanziali. In alcune nazioni europee, come Romania, Polonia, Ungheria e Grecia, l’adozione è passata solo dal 2% nel 2021 al 4% nel 2024, mentre nei paesi del Nord Europa è aumentata dal 16% al 28%, incrementando così il divario.

Le disparità si riflettono anche nei settori economici. I servizi ad alta intensità di conoscenza e le grandi imprese mostrano tassi di adozione nettamente superiori. Nel campo dei servizi di informazione e comunicazione, la media di adozione dell’intelligenza artificiale è del 44% nel 2024, mentre in paesi come Danimarca, Svezia e Finlandia oltre due terzi delle aziende ICT già la utilizzano. Nei settori scientifici e tecnologici, il tasso medio nei paesi Ocse è del 26%, ma in Svezia supera il 53%. Inoltre, l’uso dell’IA è notevolmente più elevato tra le grandi imprese, con il 39% di queste nell’area Ocse che la utilizza, rispetto al solo 12% delle piccole. In Finlandia, la quota tra le grandi aziende supera il 70%.