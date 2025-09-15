Intelligenza Artificiale e Diritto: Innovazione in Italia

L’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando il sistema giuridico, sollevando interrogativi cruciali sul suo ruolo nel garantire l’equità e la giustizia. Gli esperti si interrogano se l’IA possa realmente sostituire il giudizio umano e quali siano le implicazioni etiche e legali di questo cambiamento.

Al centro del dibattito ci sono le voci di matematici, giuristi e esperti di diritto, come il professor Alfio Quarteroni, che distingue tra algoritmi deterministici e adattivi. Mentre i primi seguono logiche prevedibili, i secondi si basano su correlazioni statistica, portando a una mancanza di consapevolezza e intenzionalità nelle decisioni prese. Quarteroni afferma che l’IA, pur essendo uno strumento potente, non può sostituire il giudizio umano, essendo priva di valori etici.

Si invoca quindi un’integrazione costruttiva fra l’IA e la scienza giuridica, dove l’intelligenza artificiale deve operare entro una cornice normativa. L’IA può essere utile nell’organizzazione di dati e simulazione di scenari, ma rimane fondamentale il ruolo del giurista quale interprete e custode dei diritti.

In questo contesto, Luciano Violante e Oreste Pollicino mettono in evidenza il rischio di una “società della scatola nera” rispetto alle decisioni algoritmiche, proponendo la necessità di trasformare queste “scatole nere” in “scatole di vetro” per garantire trasparenza. La formazione dei giuristi diventa quindi essenziale per equipaggiarli con le conoscenze necessarie a utilizzare responsabilmente l’IA, garantendo la protezione dei diritti fondamentali.

La sfida consiste nel creare un modello formativo che integri le conoscenze giuridiche con competenze digitali, affinché i magistrati possano agire in modo consapevole di fronte alle potenzialità e ai limiti dell’intelligenza artificiale.