Intelligenza Artificiale e Diritto di Accesso agli Atti Pubblici

La digitalizzazione dei processi amministrativi e l’uso crescente di intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui i cittadini interagiscono con la pubblica amministrazione. Tuttavia, emergono nuove sfide relative a trasparenza e accesso alle informazioni.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, identificata con il numero 4929/2025, ha stabilito che la complessità tecnica associata all’uso di IA non può giustificare il rifiuto del diritto di accesso agli atti amministrativi. La disputa è nata da due comproprietarie di fondi agricoli che hanno richiesto il fascicolo aziendale di un coerede ricevente fondi pubblici per la gestione di terreni comuni sin dal 2015. Questa richiesta era motivata dalla necessità di intraprendere azioni legali per la restituzione dei beni e il risarcimento dei danni per occupazione illegittima.

L’ente regionale ha respinto la richiesta, sostenendo che l’estrazione dei dati fosse tecnicamente impossibile, in quanto gestita da algoritmi di un sistema esterno. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha confermato importanti principi: la trasparenza deve prevalere sull’organizzazione interna; il diritto all’informazione si estende anche ai procedimenti algoritmici; le decisioni automatizzate devono essere comprensibili; e l’uso dell’IA deve essere privo di discriminazioni.

Inoltre, la pubblica amministrazione è tenuta a garantire l’accesso ai dati, anche in caso di delega a terzi, senza arretrare di fronte a difficoltà tecniche. Infine, il Consiglio di Stato ha sottolineato che la digitalizzazione, sebbene vantaggiosa, non modifica la natura giuridica degli atti amministrativi e non esonera dalla responsabilità di garantire trasparenza e accessibilità.