Intelligenza Artificiale e Diritti Umani: Il Primo Trattato Internazionale Firmato

L’Unione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, ha fatto un passo significativo verso la regolamentazione globale dell’intelligenza artificiale (IA) con la firma della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa. Questa convenzione è stata sottoscritta da Stati Uniti, Gran Bretagna, Israele e altri Stati membri dell’UE, segnando un momento storico nella definizione di uno standard condiviso per lo sviluppo e l’impiego dell’IA.

L’obiettivo principale della Convenzione è di mitigare i rischi per la dignità umana indotti dall’uso delle tecnologie IA, stabilendo principi e obblighi che promuovono un’innovazione responsabile e bilanciata. Tra i punti cruciali vi è l’affermazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, con l’intento di tutelare la privacy, la dignità e la non discriminazione. La Convenzione pone inoltre un forte accento sulla trasparenza e responsabilità, richiedendo a chi utilizza l’IA di fornire informazioni chiare riguardo il suo impiego nei processi decisionali, e introduce meccanismi di responsabilità per monitorare e affrontare eventuali danni causati dall’IA.

La gestione del rischio è un’altra area primaria, evidenziando i potenziali pericoli associati all’IA e richiedendo l’adozione di misure per identificare, valutare, mitigare e monitorare tali rischi durante l’intero ciclo di vita degli strumenti IA. Infine, la Convenzione parla della necessità di un quadro normativo efficiente e di autorità competenti per garantire il rispetto delle sue disposizioni.

Questo importante passo verso la governance globale dell’IA rappresenta un inizio per la creazione di un quadro giuridico completo e potrebbe fungere da modello per altre giurisdizioni. Tuttavia, ci sono critiche alla Convenzione, con alcuni che la definiscono “troppo ampia”, sollevando dubbi sulla chiarezza giuridica e sulla reale applicabilità dei suoi principi.

In conclusione, la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale è un punto di partenza per futuri sistemi normativi, che dovranno evolversi con il progresso dell’IA, preservando sempre i benefici collettivi della ricerca e dell’innovazione e garantendo uno sviluppo equo per tutti, in particolare per i soggetti più vulnerabili.