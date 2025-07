Intelligenza artificiale e diritti: la sfida dei minori in Italia

L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente le dinamiche sociali e relazionali, portando con sé sia vantaggi che sfide significative. Recentemente, il Garante per la protezione dei dati personali ha presentato una relazione annuale che evidenzia i rischi associati all’uso delle tecnologie IA, in particolare per i minori e le fasce vulnerabili della popolazione.

Il rapporto mette in luce un aumento drammatico del 380% nella creazione di materiale pedopornografico tramite IA negli ultimi due anni, segnalando un’esigenza urgente di interventi coordinati per garantire la sicurezza online. Pasquale Stanzione, presidente del Garante, sottolinea la crescita esponenziale di applicazioni IA e le sfide legate a un utilizzo distorto di queste tecnologie, evidenziando il rischio di un’erosione dei valori democratici.

La protezione dei minori nell’ambiente digitale rimane una priorità, poiché i giovani sono vulnerabili a fenomeni come il cyberbullismo e l’adescamento online. Le istituzioni, insieme a famiglie e aziende, devono unirsi per creare un sistema di protezione efficace.

In questo contesto, il dibattito ha visto anche OpenAI al centro di provvedimenti sanzionatori, inclusa una multa di 15 milioni di euro e l’obbligo di lanciare campagne informative sui rischi legati all’IA. Questo passo rappresenta un tentativo significativo di contenere il potere delle grandi piattaforme digitali.

La relazione mette in evidenza anche la necessità di nuove alleanze tra enti pubblici e privati, includendo misure di trasparenza e responsabilità da parte delle piattaforme, al fine di prevenire e combattere abusi come i deepfake. Soluzioni etiche e operative richiedono un dialogo continuo tra diversi stakeholders, con l’obiettivo di trasformare le sfide digitali in opportunità per il bene comune.