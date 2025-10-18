Intelligenza Artificiale e Dipendenze Digitali a Sommariva

Proseguono a Sommariva del Bosco le serate dei Cocktail di Scienze, organizzate dall’Associazione RIPA NEMORIS. Venerdì 24 ottobre, alle ore 21, nella Sala Conferenze di Viale Scuole 11, avrà inizio il nuovo ciclo “Il Mulino Digitale”. Questo ciclo è dedicato alle conseguenze sociali, cognitive e psicologiche dell’Intelligenza Artificiale.

Durante la serata interverranno due esperti: Vittorio Midoro, Dirigente dell’Istituto per le Tecnologie Digitali del CNR ed esperto UNESCO, e Simone Lanza, collaboratore del Centro di Ricerche sul Benessere Digitale dell’Università Bicocca di Milano. Gli esperti discuteranno degli effetti dell’uso prolungato di schermi e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale nei processi di apprendimento, affrontando temi come le dipendenze digitali e l’importanza di un uso consapevole e educativo della tecnologia.

L’incontro è pensato per un pubblico ampio, che include sia il settore dell’istruzione sia gli adulti, i quali si trovano sempre più immersi nella comunicazione digitale. L’iniziativa mira a fornire strumenti utili per una gestione equilibrata dei contenuti online e delle nuove tecnologie.

L’evento è realizzato con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ed ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sommariva del Bosco, dell’Istituto Comprensivo locale, dell’Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero e degli Amici dei Musei di Bra.

L’ingresso è libero.