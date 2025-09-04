21.2 C
Intelligenza artificiale e customer experience in Italia

Da StraNotizie
La tecnologia sta cambiando rapidamente, ma la fiducia e la qualità delle interazioni con i clienti rimangono questioni aperte. Un report di Longitude, per Verizon, analizza l’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) nella customer experience, basandosi su due indagini: una su 5.000 consumatori e l’altra su 500 dirigenti di vari settori.

Le aziende riconoscono miglioramenti nella customer experience (CX) e nella fidelizzazione, ma i consumatori non mostrano lo stesso entusiasmo. Secondo i dirigenti, il 72% riporta progressi nelle metriche di CX e il 66% vede un aumento della fedeltà, attribuendo questi risultati all’AI, in particolare nell’assistenza clienti e nella personalizzazione.

Tuttavia, dal punto di vista dei consumatori, l’88% si considera soddisfatto delle interazioni con operatori umani, contro solo il 60% per le interazioni automatizzate. La tecnologia non riesce ancora a riprodurre la qualità dell’interazione umana, soprattutto in situazioni complesse. Anche se l’AI può simulare empatia, non basta a soddisfare le esigenze dei clienti.

La personalizzazione, altro ambito promettente per l’AI, non convince: solo il 26% dei consumatori percepisce miglioramenti, mentre il 30% ritiene che l’uso dell’AI abbia peggiorato l’esperienza. Il problema principale riguarda i dati, con il 65% dei dirigenti che segnala restrizioni legate alla privacy e il 46% lamenta la scarsa qualità delle informazioni.

Le aziende affrontano ostacoli come la qualità dei dati e vincoli normativi, mentre i consumatori si lamentano della mancanza di accesso rapido agli operatori. Inoltre, il 54% ha perso fiducia nella gestione dei dati personali.

Ciò che emerge è una necessità di maggiore trasparenza e comunicazione nell’utilizzo dei dati, insieme a investimenti in formazione per combinare tecnologia e interazione umana.

