Intelligenza Artificiale e Crowdsourcing per la Diffusione delle Informazioni Mediche

Google sta introducendo uno nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale per migliorare la ricerca di informazioni mediche online. Questo strumento include una sezione chiamata “Cosa suggeriscono le persone”, che utilizza il crowdsourcing e l’AI per presentare differenti prospettive sull’interazioni tra pazienti, mantenendo i link per approfondimenti. Il focus è mettere in contatto gli utenti con problemi simili senza sostituire i pareri professionali. Google punta a combattere la disinformazione, enfatizzando le esperienze condivise dagli utenti piuttosto che i meri pareri medici, che dovrebbero sempre provenire da specialisti.

Tuttavia, l’azienda non ha fornito dettagli su come intende affrontare le fake news, limitandosi a dire che l’AI sarà fondamentale per garantire risultati affidabili. Nonostante i progressi, l’AI, come il modello Gemini 2.0, può ancora produrre risposte imprecise o strane. Pertanto, è sempre consigliabile consultare un medico per una diagnosi accurata, piuttosto che affidarsi solo a quanto trovato online.

Al momento, questo strumento è disponibile solo negli Stati Uniti e non è chiaro quando sarà disponibile globalmente. Durante lo stesso evento, Google ha annunciato anche nuove API per la gestione delle cartelle cliniche tramite Health Connect, che faciliteranno l’integrazione dei dati sanitari personali con gli studi medici. Sono state inoltre presentate nuove funzioni per il monitoraggio dei parametri vitali su Google Pixel Watch 3, che saranno disponibili anche su altri dispositivi compatibili, ottimizzando la misurazione di parametri come la frequenza cardiaca.