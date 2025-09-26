Intelligenza artificiale e chirurgia: innovazione in Italia

L’artrosi dell’anca rappresenta un problema significativo per gli sportivi, con cause che includono sovraccarichi funzionali, traumi, conflitti femoro-acetabolari, malattie reumatiche e deformità genetiche come la displasia. Attività ad alto impatto come corsa e calcio possono accelerare questa condizione, provocando dolore all’inguine, rigidità e limitazione nei movimenti. Se non trattata, l’artrosi può diventare invalidante, compromettendo la qualità della vita.

Il dottor Gennaro Fiorentino, esperto in Ortopedia e Traumatologia presso Humanitas Gavazzeni, mette in evidenza l’importanza di un intervento precoce. Negli sportivi, l’artrosi può portare a una diminuzione delle prestazioni e, nei casi più gravi, all’abbandono dell’attività sportiva. È cruciale implementare terapie personalizzate, tenendo conto della disciplina praticata.

Le prime terapie sono conservative e includono la riduzione delle attività traumatiche, fisioterapia, rinforzo muscolare e trattamenti farmacologici, come infiltrazioni di acido ialuronico o cellule staminali. Quando il dolore diventa persistente e le terapie conservative non sono efficaci, si ricorre alla chirurgia protesica, spesso utilizzando tecniche minimamente invasive che facilitano il recupero.

Negli ultimi anni, l’introduzione dell’intelligenza artificiale e della chirurgia robotica ha rivoluzionato questo campo. I sistemi di navigazione avanzati consentono una pianificazione precisa dell’intervento, migliorando la posizionamento delle protesi. Durante l’operazione, sensori monitorano in tempo reale l’orientamento e la stabilità, contribuendo a un recupero più rapido e con minori complicazioni.

Tuttavia, non tutti i pazienti possono accedere a queste tecnologie e gli sportivi devono essere consapevoli che alcune discipline possono compromettere la longevità dell’impianto. L’obiettivo è fornire soluzioni personalizzate per ridurre il dolore e migliorare la funzionalità.