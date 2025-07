Intelligenza artificiale e cambio: la soluzione di Citi e Ant

Citigroup e Ant International hanno appena avviato un programma pilota innovativo che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la gestione del rischio di cambio da parte dei clienti. Questa iniziativa integra la soluzione Fixed FX Rates di Citi, già utilizzata nel settore dell’e-commerce, con il modello di previsione Falcon Time-Series Transformer di Ant International, finalizzato a ottimizzare i costi di copertura.

Inizialmente sviluppato per il settore dell’aviazione, il programma ha dimostrato la sua efficacia attraverso transazioni concrete. Una compagnia aerea tra le più importanti in Asia ha già ottenuto una riduzione del 30% nei costi di copertura per le vendite di biglietti online, evidenziando l’efficienza economica offerta dall’intelligenza artificiale nella gestione del rischio di cambio.

Kelvin Li, direttore generale di Platform Tech di Ant International, ha sottolineato come questo risultato possa aprire la strada a ulteriori applicazioni nel mercato, con l’intento di estendere la soluzione a più settori e aziende. Ant International è un’affiliata dell’Ant Group, noto gigante cinese della tecnologia finanziaria, che fornisce soluzioni globali nel campo dei pagamenti digitali e della digitalizzazione.

Il lancio di questo programma avviene sei mesi dopo che Citi ha iniziato a implementare nuovi strumenti di intelligenza artificiale, offrendo accesso a 140.000 dipendenti in vari paesi. Anche altre istituzioni finanziarie, come Morgan Stanley e Bank of America, hanno adottato tecnologie AI specifiche per assistere i propri consulenti e clienti nelle interazioni quotidiane.