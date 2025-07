Intelligenza artificiale e biodiversità al Gran Paradiso Festival

La 28esima edizione del Gran Paradiso Film Festival ha preso avvio a Cogne, nel primo parco nazionale italiano, con un focus sulle diverse forme di intelligenza, inclusa quella artificiale. La manifestazione, che si svolge in otto location diverse, comprende 106 eventi e 86 proiezioni, offrendo un’ampia panoramica sul tema della biodiversità e della convivenza tra uomo e natura.

La direttrice artistica Luisa Vuillermoz ha sottolineato l’importanza di esplorare l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla nostra società. In tale contesto, è stato presentato un sistema di intelligenza artificiale chiamato Sibilla, capace di interagire in linguaggio naturale e fornire informazioni sul territorio, già attivo sull’app Visit Gran Paradiso.

Il festival non si limita alla proiezione di film, ma include anche incontri con esperti come il neuroscienziato Giorgio Vallortigara, che discuterà di intelligenza e “stupidità” negli animali, e il biologo Luigi Boitani, che parlerà dell’uso della tecnologia per la conservazione. La kermesse mira a stimolare riflessioni su comportamenti umani e animali, ponendo interrogativi sull’effettiva intelligibilità della nostra specie e sulla sostenibilità delle nostre azioni.

Inoltre, ci si interroga sulle sfide del turismo in alta montagna e sul futuro delle aree alpine, evidenziando come lo smart working possa rappresentare un’opportunità per rivitalizzare le vallate. La rassegna invita tutti a riflettere su come le esperienze offerte dai film e dagli incontri possano contribuire a un dialogo più profondo con il nostro ambiente e la sua biodiversità.