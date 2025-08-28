Un recente tragico evento ha riacceso il dibattito sull’etica dell’Intelligenza Artificiale generativa. Il suicidio di un giovane californiano, che avrebbe chiesto aiuto a ChatGPT in un momento di fragilità, ha sollevato questioni importanti. È fondamentale chiarire che l’Intelligenza Artificiale è uno strumento senza volontà propria: non ha intenzioni né libero arbitrio. Pertanto, è imperativo stabilire regole e responsabilità per il suo utilizzo.
Dopo la pandemia, la solitudine tra i giovani è aumentata, aggravata da reti sociali più fragili e pressioni digitali. La tecnologia può amplificare sia la curiosità che le vulnerabilità, e non esiste una “neutralità” intrinseca nell’IA. È essenziale orientarla verso il benessere attraverso scelte progettuali e educative.
Il primo passo coinvolge famiglie e comunità educative, che devono creare spazi di dialogo e ascolto, affrontando le emozioni e le pressioni scolastiche. È fondamentale riconoscere i segnali di disagio come manifestazioni di bisogno di aiuto.
Il secondo aspetto riguarda l’istruzione: l’IA deve essere insegnata come materia, non solo come strumento. Gli studenti devono apprendere i limiti e i bias dei modelli di IA, con l’assistenza di insegnanti adeguatamente preparati.
Infine, le piattaforme tecnologiche devono adottare misure di sicurezza proporzionate ai rischi. Per i minorenni, è importante implementare impostazioni predefinite sicure e fornire risorse di aiuto per contenuti sensibili.
Inoltre, la governance dell’innovazione deve garantire test e audit indipendenti. Solo attraverso un approccio responsabile possiamo garantire che l’IA diventi un acceleratore delle scelte umane, piuttosto che un rischio. L’attenzione deve rimanere sul benessere, non soltanto sul profitto.
