Intelligenza Artificiale e Astronomia: Velocizzare la Ricerca di Mondi Abitabili

L’intelligenza artificiale sta diventando una tecnologia fondamentale per la ricerca di mondi abitabili al di fuori del nostro sistema solare. Un team dell’Università di Berna e del Centro Nazionale di Competenza per la Ricerca PlanetS ha utilizzato un modello di AI per identificare 44 sistemi stellari potenziali per la presenza di pianeti simili alla Terra, un risultato inaspettato grazie alle sole osservazioni astronomiche.

La ricerca si basa su un modello predittivo sviluppato dalla dottoranda Jeanne Davoult, che sfrutta l’apprendimento automatico per riconoscere schemi nei sistemi planetari che indicano la possibilità di pianeti abitabili. L’algoritmo è in grado di individuare pianeti nella “zona abitabile”, dove possono esistere condizioni favorevoli alla presenza d’acqua liquida. Con un’accuratezza predittiva del 99%, ha confermato, in modo teorico, la compatibilità dei sistemi trovati con planetti rocciosi potenzialmente abitabili.

Per addestrare l’AI, è stato utilizzato il Modello di Berna sulla Formazione ed Evoluzione dei Pianeti, in grado di simulare la nascita e le caratteristiche dei pianeti. L’algoritmo combina dati astrofisici con tecniche avanzate di machine learning per ottimizzare il tempo di osservazione, permettendo di concentrarsi su sistemi con la maggiore probabilità di successo.

Le scoperte iniziali del modello hanno rivelato esopianeti simili alla Terra e potenzialmente abitabili, collocati in zone temperate. Questo avanzamento non solo fornisce nuove informazioni sulla vita nell’universo, ma rappresenta anche un progresso significativo per l’astrofisica, introducendo un potente strumento analitico e predittivo per le future ricerche.