Intelligenza Artificiale e Arte: Innovazioni e Sfide Attuali

Il dibattito sull’interazione tra intelligenza artificiale e arte sta guadagnando sempre più attenzione a livello globale, coinvolgendo artisti, istituzioni e giuristi. La complessità di questa relazione è emersa in recenti eventi che hanno messo in luce la necessità di delineare regole e confini chiari.

Un esempio significativo è il Digital Art Mile a Basilea, organizzato da ArtMeta, che ha trasformato il quartiere Rebgasse in uno spazio dedicato all’arte digitale. L’evento, che si svolge parallelamente ad Art Basel, ha presentato installazioni robotiche e percorsi interattivi, stimolando la riflessione sui nuovi orizzonti creativi imposti dalla tecnologia.

Artisti innovativi come Grant Yun e Ivona Tau hanno esplorato la creazione di opere d’arte sia fisiche che digitali, integrando l’intelligenza artificiale nei loro processi creativi. In particolare, Tau ha collaborato con ChatGPT, combinando la sua creatività con il supporto dell’AI. Le opere risultanti sono disponibili sia come fisiche che come NFT, con registrazione sulla blockchain della fondazione Tezos.

L’interesse istituzionale verso l’arte digitale è in crescita, come dimostra il finanziamento dell’UBS Digital Art Museum ad Amburgo, previsto per diventare uno dei più grandi spazi di arte digitale in Europa.

Parallelamente, attraente è la mostra Artificial Dreams a Parigi, che indaga il livello di coinvolgimento dell’AI nei processi artistici, mantenendo l’artista al centro della creazione. Tuttavia, le questioni legate al diritto d’autore rimangono irrisolte. Attualmente, le normative non riconoscono l’AI come titolare di diritti d’autore, ponendo interrogativi sulle opere create mediante algoritmi.

Le recenti sentenze, come quella della Corte di Pechino, suggeriscono che l’AI dovrebbe essere vista come uno strumento dell’artista, non come un’entità autonoma, riaffermando l’importanza dell’elemento umano nella creatività artistica.