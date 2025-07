Intelligenza artificiale e architettura: nuove sfide e opportunità

L’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nell’architettura sta progressivamente emergendo come uno strumento innovativo per migliorare processi tradizionali, come le revisioni di progetto. Un architetto e docente universitario ha recentemente condiviso la sua esperienza di una revisione ibrida, combinando interazione diretta con gli studenti e assistenza dell’IA.

Durante la sessione, condotta tramite il loro account su chat.open.ai, l’architetto ha descritto i progetti degli studenti e ha richiesto suggerimenti su vegetazione urbana, materiali e progetti simili. L’IA ha fornito dieci specie vegetali differenziate, raccomandazioni dettagliate sui materiali e undici progetti analoghi con collegamenti per ulteriori approfondimenti. L’interazione ha incluso anche la richiesta di un’immagine di un progetto specifico per piazza Mancini a Roma, con ChatGPT in grado di creare un fotomontaggio pertinente.

L’architetto ha evidenziato che, pur essendo le risposte dell’IA utili, esse richiederanno un affinamento e una raffinazione per diventare realizzabili. È emersa, così, l’importanza di strutturare domande consapevoli da parte degli utenti, aspetto fondamentale nell’efficace utilizzo dell’IA.

Tuttavia, l’uso di questa tecnologia ha un costo energetico significativo, influenzando negativamente l’impatto ambientale delle attività di progettazione. I server e i computer necessari per le elaborazioni richiedono un consumo maggiore di risorse, contrariamente alla fruizione storica delle revisioni che era quasi priva di impatti ambientali. Tali problematiche sono attualmente oggetto di discussione anche alla Biennale di Architettura, che tratta temi legati alla sostenibilità e all’uso delle risorse nel contesto dell’IA.