Intelligenza Artificiale: Come Usarla nel Tuo Lavoro Professionale

L’intelligenza artificiale (IA) sta rapidamente trasformando il panorama professionale, spingendo esperti e professionisti a esplorare le sue applicazioni pratiche. Un evento svoltosi il 18 luglio 2025 a Torino ha riunito diverse figure professionali per discutere della necessità di un’adeguata alfabetizzazione sull’IA, ponendo l’accento sull’importanza di comprendere strumenti e logiche sottostanti.

Durante il convegno “L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER I PROFESSIONISTI – DALL’ALFABETIZZAZIONE ALL’APPLICAZIONE”, organizzato da Rete Professioni Tecniche Piemonte, si è messo in evidenza che l’IA deve essere guidata dagli utenti, piuttosto che dominarli. A questo proposito, è stata presentata una nuova piattaforma chiamata Penelope, nata dall’idea di tre professionisti, che mira a semplificare il lavoro di ingegneri, architetti e geometri. Penelope si distingue per il suo approccio pratico, sviluppata ascoltando le reali difficoltà degli operatori del settore.

La relatrice ha evidenziato l’importanza di una formazione che non si limiti all’uso delle tecnologie, ma che sviluppi anche la capacità di porsi domande significative sull’IA. Ogni professionista deve essere in grado di valutare i limiti e le implicazioni etiche di tale tecnologia. In questo contesto, il dialogo tra ambiti giuridici, tecnici e digitali è fondamentale per sfruttare appieno le potenzialità dell’IA.

L’evento ha messo in luce che la competenza in materia di IA non è più appannaggio esclusivo degli informatici, ma è un’esigenza formativa urgente per tutti. L’innovazione, se non gestita con consapevolezza, rischia di creare spaccature tra i professionisti, rendendo essenziale un approccio critico e informato.