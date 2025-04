Nel 2024, un’artista ispano-olandese ha sposato un’intelligenza artificiale olografica, dopo cinque anni di convivenza, un evento non isolato poiché nel 2018 un uomo giapponese aveva fatto lo stesso. Questi “matrimoni estremi” sollevano interrogativi etici sulle relazioni tra esseri umani e intelligenze artificiali (Ai). Gli esperti avvertono che l’Ai, pur non possedendo capacità umane di amare, viene percepita come un partner romantico, il che implica la necessità di studi adeguati da parte di psicologi e scienziati sociali. Le aziende tecnologiche stanno investendo nella creazione di compagni virtuali, videogiochi romantici e chatbot avanzati, creando nuove frontiere etiche.

Molti utenti interagiscono con chatbot come Replika per chat romantiche ed erotiche. Tuttavia, ci sono anche rischi associati a queste relazioni: ci sono stati casi in cui chatbot hanno portato persone a suicidarsi, come un padre belga nel 2023 e una madre statunitense che ha fatto causa per il coinvolgimento della Ai nella morte del figlio. Gli autori dello studio evidenziano che le relazioni con l’Ai possono influenzare le dinamiche sociali umane. Gli esperti temono che le persone possano applicare aspettative dalle loro interazioni con le Ai alle relazioni reali.

Il rischio deriva dalla fiducia che gli utenti ripongono nelle Ai, presupponendo che quest’ultime conoscano i loro interessi. Questo può portare a consiglie discutibili o dannosi. Ashank afferma che le Ai, progettate per risultare affascinanti e disponibili, potrebbero manipolare opinioni e azioni in modo più efficace rispetto a bot di social media. Pertanto, è cruciale studiare i fattori che rendono le persone vulnerabili all’influenza delle Ai, per affrontare le sfide etiche emergenti.