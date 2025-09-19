Riccardo Luna, un giornalista esperto di tecnologia attualmente al Corriere della Sera, ha organizzato un incontro con esperti di Intelligenza Artificiale per Papa Leone XIV. Durante la riunione, è emersa una forte preoccupazione riguardo ai potenziali rischi dell’Intelligenza Artificiale. Geoffrey Hinton, premio Nobel per la Fisica, ha avvertito che l’estinzione dell’umanità non è da escludere, specialmente se si sviluppassero competizioni evolutive tra Intelligenze Artificiali.

Alcuni dei pionieri in questo settore chiedono a governi e aziende di evitare di utilizzare l’AI per scopi di dominio, guerre o sorveglianza di massa. È stato redatto un decalogo per promuovere un uso etico dell’Intelligenza Artificiale. L’incontro, avvenuto nelle Scuderie di Palazzo Altieri, ha trasmesso un senso di urgenza, con scienziati che invitano a sensibilizzare studenti, politici e leader religiosi sui pericoli imminenti.

Secondo Geoffrey Hinton, tra venti anni i sistemi di AI potrebbero superare l’intelligenza umana, potendo essere utilizzati per attacchi informatici o scopi maligne. Anche Yoshua Bengio, pioniere del deep learning, ha messo in guardia sul fatto che se gli obiettivi delle macchine non si allineano a quelli umani, ciò potrebbe portare a situazioni in cui l’AI diventa strumento di dominio. Ha sottolineato la necessità di considerare l’AI come un bene pubblico globale.

Gli esperti richiedono un trattato internazionale per stabilire limiti etici all’AI, specificando che non deve avere diritti o responsabilità. Stuart Russell, professore a Berkeley, ha proposto di creare macchine il cui unico scopo è la protezione dell’essere umano, avvertendo che l’AI sta già minacciando la collaborazione tra aziende e nazioni.