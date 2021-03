Il cancro al colon-retto è il secondo tumore per incidenza e il terzo per mortalità in Italia: nel solo 2020 sono state stimate 43 mila nuove diagnosi. Il 90% dei tumori del colon-retto è legato a fattori di rischio modificabili sui quali è possibile intervenire, e per prevenire la degenerazione delle lesioni intestinali e la progressione delle neoplasie gli strumenti più efficaci sono lo screening e la diagnosi precoce. Michele Brait, Direttore generale di ASST Pavia, e Costanza Alvisi, responsabile dell’UOSD Endoscopia Digestiva, spiegano come l’investimento nell’innovazione con il supporto delle Intelligenze Artificiali migliorano la diagnostica contribuendo a salvare vite. Intervista di Silvia Scotti