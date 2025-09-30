Intelligenza Artificiale a Torino: la nuova piattaforma UniTo

Questa mattina, presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale di Torino, verrà presentata AI@UniTo, la nuova piattaforma scientifica dedicata all’Intelligenza Artificiale dell’Università di Torino. Questo gruppo di ricerca è stato creato per promuovere la collaborazione interdisciplinare e sperimentare l’AI come strumento utile per la comunità accademica e il territorio.

AI@UniTo è parte del progetto strategico “Piattaforme Scientifiche”, che mira a realizzare ecosistemi di ricerca avanzati e condivisi. Con 300 partecipanti tra ricercatrici e ricercatori, la piattaforma incoraggia il dialogo tra diverse discipline, quali medicina, diritto, scienze sociali e informatica, per sviluppare progetti innovativi e impattare anche nei settori industriale e dei servizi.

Le ricerche in ambito AI all’Università di Torino riguardano vari aspetti, come la comprensione delle cause e la prevenzione del cancro e delle malattie neurodegenerative, lo sviluppo di gemelli digitali per nuovi approcci terapeutici, e l’analisi metagenomica del microbioma umano. I risultati sono stati pubblicati su riviste scientifiche di alto profilo, come The Lancet e Nature Medicine.

La piattaforma collabora con le reti di innovazione territoriali e nazionali e coinvolge oltre 5.600 persone, tra personale tecnico-amministrativo, docenti e ricercatori. AI@UniTo si inserisce in un insieme di progetti esistenti, tra cui:

– PiemontAIS, che sviluppa tecnologie per la salute con attenzione a giustizia e etica.

– CHEDIH e PAI, hub europei digitali dedicati alla salute circolare e ai servizi AI.

– HPC4AI, centro di supercalcolo per l’Intelligenza Artificiale.

– Highest Lab, laboratorio di Big Data e AI applicati a contesti aziendali, come il food e l’arte.

In aggiunta, l’offerta formativa dell’università si è ampliata con un Master’s degree in Artificial Intelligence for Biomedicine and Healthcare.