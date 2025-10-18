16.1 C
Intelligenza Artificiale a Scuola: Il Caso della Lombardia

Uno studente su cinque, tra i 14 e i 19 anni, utilizza regolarmente l’intelligenza artificiale per motivi scolastici, con una percentuale che sale al 29% tra i ragazzi di età compresa tra i 17 e i 19 anni. Questi dati emergono dall’indagine Ipsos realizzata per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Giuseppe Toniolo e presentata all’Università Cattolica di Milano durante l’evento “Parole a Scuola”.

L’intelligenza artificiale è utilizzata principalmente per facilitare la comprensione dei contenuti scolastici, con il 61% degli studenti che ne fa uso. Inoltre, il 56% considera legittimo il suo impiego durante i periodi di studio intenso. La soddisfazione generale degli studenti riguardo a questo strumento è alta, raggiungendo l’86%, con il 47% molto soddisfatto. Tuttavia, è evidente la necessità di regole: il 68% dei ragazzi chiede una formazione adeguata e il 77% desidera che le scuole forniscano linee guida per un utilizzo corretto in ambito didattico. Sorprendentemente, il 52% degli studenti non avrebbe problemi a sospenderne l’uso se richiesto dagli insegnanti.

I dati raccolti in Lombardia sono simili a quelli milanesi, tranne per un minore livello di soddisfazione (-6 punti percentuali) e una maggiore predisposizione a sospendere l’uso dell’intelligenza artificiale (+9 punti). Gli adolescenti della Bassa Lombardia si mostrano i meno soddisfatti, mentre quelli della Brianza, Lario e Varese registrano il livello massimo di soddisfazione. Sondrio, Bergamo e Brescia hanno la percentuale più bassa di studenti che considerano legittimo l’uso dell’IA durante i periodi di studio intenso. Infine, un lombardo su due utilizza l’intelligenza artificiale anche nel tempo libero e per supporto emotivo.

