Intelligenza Apple in Europa: la data è finalmente svelata

Ieri, Apple ha lanciato iOS 18.1 e iPadOS 18.1, insieme a macOS Sequoia 15.1. Questi aggiornamenti introducono per la prima volta le funzionalità di Apple Intelligence su iPhone, iPad e computer Mac, coincidente con la presentazione del nuovo iMac. Al momento, queste novità sono disponibili nella maggior parte delle regioni del mondo, ma solo se il dispositivo e Siri sono configurati in inglese americano.

Per quanto riguarda l’Europa, Apple ha confermato che, sebbene la Apple Intelligence sia parzialmente esclusa per iOS e iPadOS, gli utenti dei computer Mac nell’Unione Europea possono accedervi impostando la lingua su inglese americano con macOS Sequoia 15.1. Questo marcato contrasto solleva interrogativi sul ritardo del rilascio per i dispositivi portatili. Per la prima volta, Apple ha menzionato aprile come possibile periodo per il lancio di Apple Intelligence su iPhone e iPad in Europa.

La nuova funzionalità di Apple Intelligence include vari strumenti significativi, come strumenti di scrittura, Genmoji, un Siri con comprensione linguistica avanzata e integrazione con ChatGPT, insieme ad altre funzionalità innovative. Nonostante ciò, attualmente non ci sono dettagli specifici ulteriori. Tuttavia, finalmente Apple ha fornito una tempistica per il rilascio di Apple Intelligence su iOS e iPadOS in Europa.

Apple sta avanzando con attenzione nell’introdurre Apple Intelligence nell’Unione Europea, tenendo in considerazione normative come il Digital Markets Act (DMA), con l’obiettivo di evitare possibili violazioni. La cautela dell’azienda indica un approccio strategico per navigare le complesse regolamentazioni europee.

In sintesi, le ultime versioni di software di Apple portano significativi sviluppi e una tempistica stimata per l’introduzione di funzionalità innovative, rispondendo così a un crescente interesse e aspettativa da parte degli utenti, in particolare in Europa. L’attenzione di Apple alle normative locali riflette un impegno verso la conformità e l’adattamento alle diverse legislazioni, garantendo un’introduzione responsabilizzata delle proprie tecnologie nei vari mercati globali.