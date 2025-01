Intelligence, Vittorio Rizzi è il nuovo capo dei servizi segreti: ecco chi è

Vittorio Rizzi è stato nominato nuovo capo del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), succedendo a Elisabetta Belloni, le cui dimissioni sono state annunciate dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno. Belloni, che ha deciso di lasciare l’incarico a partire dal 15 gennaio, ha anticipato la scadenza naturale del suo mandato per evitare la pressione mediatica che spesso accompagna cambi di questa natura.

Meloni ha espresso grande stima per Belloni, evidenziando il suo eccezionale contributo e la professionalità dimostrata durante il suo incarico, in particolare durante la presidenza del G7. Ha specificato che le dimissioni di Belloni sono state presentate prima di Natale e che le polemiche recenti non sono correlate a questa decisione, sottolineando che vi è stata un’intenzione di organizzare una transizione serena. Il primo Ministro ha ribadito che la carriera di Belloni è molto promettente anche a livello internazionale, decantando le sue capacità e il suo coraggio.

Rizzi, scelta in continuità con l’attuale posizione di vice direttore dell’Agenzia informazioni sicurezza interna (Aisi), porta con sé una vasta esperienza all’interno della Polizia di Stato. Laureato in giurisprudenza e nativo di Bologna, Rizzi ha ricoperto ruoli significativi, tra cui quello di vicecapo vicario della Polizia. Ha diretto le squadre mobili di Venezia e Milano, e nel 2007 è diventato capo della Squadra Mobile di Roma, risolvendo vari casi di alto profilo, come il noto “delitto dell’Olgiata”. Dopo l’incarico di direttore del Servizio Polizia stradale, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, tra cui quello di questore dell’Aquila e infine vicecapo della polizia e direttore centrale della Polizia Criminale.

La nomina di Rizzi come capo del Dis è stata accolta con favore da Meloni, che ha sottolineato i valori e le competenze di un funzionario di prim’ordine. Il Consiglio dei ministri ha convocato una riunione per formalizzare la nomina, confermando quindi la volontà del governo di garantire continuità e stabilità in ambiti così cruciali per la sicurezza nazionale.