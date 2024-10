Intel svela i nuovi chip Core Ultra 200S per i desktop di ultima generazione

Intel continua a rinnovare la sua gamma di processori nonostante le recenti difficoltà finanziarie. Dopo il lancio dei processori Intel Core Ultra 200V per notebook premium, l’azienda presenta ora gli Intel Core Ultra 200S, progettati per i PC desktop e per il mercato DIY. Questi nuovi processori utilizzano l’architettura Arrow Lake, la stessa che sarà impiegata nelle serie H e HX dedicate a notebook ad alte prestazioni.

I Core Ultra 200S hanno un’architettura ibrida che combina gli E-core Skymont, ottimizzati per l’efficienza, e i P-core Lion Cove, più potenti. Grazie all’aumento della banda per la cache L2 e al miglioramento dell’efficienza dei core, le prestazioni sono significativamente superiori. In termini di multi-threading, i Core Ultra 200S sono fino al 19% più veloci della generazione precedente, presentando al contempo un calo dei consumi fino al 30%. Le varianti includono una GPU Xe (con 4 Xe core) e una NPU da 13 TOPS, utilizzando l’architettura NPU 3.

La gamma Core Ultra 200S comprende cinque modelli:

Core Ultra 9 285K: 8 P-core e 16 E-core, 24 thread, frequenza fino a 5,7 GHz. Core Ultra 7 265K: 8 P-core e 12 E-core, 20 thread, frequenza fino a 5,5 GHz. Core Ultra 7 265KF: simile al 265K, ma senza GPU. Core Ultra 5 245K: 6 P-core e 8 E-core, 14 thread, frequenza fino a 5,2 GHz. Core Ultra 5 245KF: simile al 245K, ma senza GPU.

Tutti i modelli presentano un PBP (Processor Base Power) di 125 W. Attivando la funzione Turbo Power, le frequenze possono aumentare, portando il consumo fino a 250 W per i modelli Core 9 e 7 e fino a 159 W per il Core 5. I processori sono sbloccati per l’overclocking e sono compatibili con schede madri dotate del chipset Intel 800.

Le vendite degli Intel Core Ultra 200S inizieranno il 24 ottobre, con disponibilità internazionale prevista per novembre, consolidando ulteriormente la proposta di Intel nel mercato dei processori.