Intel, nuove CPU in arrivo? Spunta Bartlett Lake, ma non arriverà su desktop e laptop

I nomi delle prossime generazioni di CPU Intel non sono dei più semplici: su PC desktop, dopo Raptor Lake Refresh arriverà Arrow Lake, mentre Lunar Lake e Panther Lake sostituiranno Meteor Lake su laptop. Sia Arrow Lake che Lunar Lake usciranno nel 2024, mentre Panther Lake arriverà nel 2025. Ora, però, spuntano le misteriose CPU Bartlett Lake-S.

La notizia arriva dal sito web cinese BenchLife, che cita a sua volta alcune fonti interne alla catena produttiva dei chip Intel. Secondo queste ultime, le CPU Bartlett Lake-S saranno compatibili con il socket LGA1700, ma non saranno destinate né ai PC desktop né ai laptop, bensì agli hardware prodotti dal gruppo Networking and Edge (NEX) del Team Blu.

In termini di hardware, le CPU della linea Bartlett Lake-S avranno fino a 8 P-Core Raptor Cove e fino a 16 E-Core Gracemont, nonché una grafica integrata basata sulla GPU Ultra HD Graphics 770 con architettura Xe. I processori, inoltre, supporteranno sia le RAM DDR4 che le memorie DDR5. Alcuni rumor, però, suggeriscono l’esistenza di un modello top di gamma con la bellezza di 12 P-Core Raptor Cove.

Su queste basi, Bartlett Lake-S e Raptor Lake-S sembrano molto simili sia in termini di Core Count sia per quanto riguarda l’architettura degli E-Core e dei P-Core. Inoltre, le CPU Raptor Lake sono compatibili con il socket LGA1700, esattamente come le componenti Bartlett Lake. Secondo BenchLeaks, la differenza principale tra le due generazioni di processori starebbe in una capacità migliorata di gestione dei processi legati all’IA da parte di Bartlett Lake rispetto a Raptor Lake.

L’altra grande differenza, invece, è che i processori rumoreggiati da BenchLife non saranno disponibili per i PC desktop, ma verranno rilasciati in esclusiva per le soluzioni Network e Edge del Team Blu: se volete cambiare CPU, insomma, dovrete aspettare Arrow Lake-S, in arrivo nel corso del 2024.