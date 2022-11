Intel NUC 13 Extreme, nuovi standard nel gaming su mini PC

Intel ha presentato il nuovo sistema per mini PC dedicato al gaming: Intel NUC 13 Extreme Kit (nome in codice Raptor Canyon) e Intel NUC 13 Extreme Compute Element che, utilizzati in combinazione, vanno a costituire il più potente Intel NUC mai costruito, secondo quanto dichiara l’azienda. NUC 13 Extreme è dotato di processori Intel Core desktop di tredicesima generazione sbloccati e ha spazio per le nuove schede grafiche a triplo slot da 12 pollici per rendere disponibili prestazioni sempre maggiori per i gamer e i content creator. NUC 13 Extreme è modulare e offre velocità grazie ai processori fino a Intel Core i9 desktop di tredicesima generazione con otto Performance-core (P-core) e 16 Efficient-core (E-core), 32 thread e 5,8 GHz di frequenza turbo massima. Il mini PC offre inoltre supporto di moduli SODIMM DDR5-5600 MHz a doppio canale da 64GB, supporto delle nuove schede grafiche PCIe Gen5 x16 triple-slot da 12 pollici, supporto di un Massimo di tre SSD PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2280), LAN Intel 2.5GbE (i226-V)/10GbE (AQC113), Wi-Fi 6E, due porte Thunderbolt 4, sei porte USB 3.2 Gen 2 posteriori.

“Quest’anno ricorre il 10° anniversario della linea di prodotti Intel NUC, e Intel NUC 13 Extreme è un perfetto esempio degli importanti progressi che abbiamo fatto”, ha dichiarato Brian McCarson, Intel Vice President & General Manager, Intel NUC Group. “Il nostro primissimo NUC fu una pietra miliare nella miniaturizzazione di un PC desktop per arrivare a un fattore di forma ultra-small. Benché abbia dimensioni maggiori rispetto al nostro più piccolo mini-PC, NUC 13 Extreme rappresenta un nuovo punto di riferimento per un dispositivo che racchiude prestazioni di gaming stellari in un formato più piccolo di ben il 70% rispetto a un tipico tower 50L da gaming. Oltre alle eccezionali prestazioni che ci si può aspettare da un prodotto Intel NUC, offriamo anche un prodotto di alta qualità e una grande quantità di funzionalità in un prodotto modulare e completamente personalizzabile”.