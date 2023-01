Intel lancia i nuovi processori per supercomputer Xeon

Intel ha presentato i processori Xeon Scalable di quarta generazione (nome in codice Sapphire Rapids), delle CPU Intel Xeon Max Series (nome in codice Sapphire Rapids HBM) e delle GPU Data Center Max Series (nome in codice Ponte Vecchio), che determinano un salto di qualità in termini di prestazioni, efficienza e sicurezza in ambito data center e offrono nuove funzionalità per AI, cloud computing, networking ed edge, e per i più potenti supercomputer al mondo. Sviluppati tenendo conto delle esigenze di clienti e dei partner, gli Xeon di quarta generazione puntano a sistemi differenziati su larga scala per affrontare le sfide informatiche. Inoltre, gli Xeon di quarta generazione sono i più sostenibili processori per data center prodotti da Intel, con una serie di funzionalità per gestire consumi e prestazioni che fanno un utilizzo ottimale delle CPU, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità degli utenti.

“Il lancio dei processori Xeon Scalable di quarta generazione e della famiglia di prodotti Max Series è un momento cruciale nel riavviare il percorso di Intel verso la leadership nel settore dei data center e accrescere la nostra presenza in nuove arene”, ha dichiarato Sandra Rivera, executive vice president e general manager, Datacenter and AI Group di Intel. “Le famiglie di prodotti Xeon di quarta generazione e Max Series offrono ciò che gli utenti desiderano veramente: prestazioni ai vertici e affidabilità in un ambiente sicuro, rendendo più rapido il time-to-value e sostenendo il loro ritmo di innovazione”.