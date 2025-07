Intel lancia CGVQM, l’IA che rivoluziona la grafica videoludica

Intel ha annunciato il lancio di un nuovo strumento basato sull’intelligenza artificiale per la valutazione della qualità grafica nei videogiochi. Il tool, chiamato CGVQM (Computer Graphics Visual Quality Metric), è ora disponibile su GitHub come applicazione PyTorch.

Questo strumento open source è progettato per analizzare in tempo reale i contenuti grafici realizzati con tecnologie come path tracing, XeSS e DLSS. A differenza delle metriche tradizionali come PSNR e SSIM, che misurano la compressione video senza identificare artefatti e problemi di ghosting, CGVQM è in grado di fornire una valutazione più accurata delle immagini dinamiche tipiche dei videogiochi.

Il modello è composto da due parti principali: CGVQM-5, che attua un’analisi approfondita su tutti i cinque blocchi della rete ResNet, e CGVQM-2, più veloce e leggero, che examina solo i primi due blocchi. Inoltre, il sistema è supportato da un dataset con 80 clip video provenienti da 15 ambienti 3D, come la demo Bistro di Amazon. Grazie a una rete neurale, il tool estrae caratteristiche visive e calcola uno score qualitativo, riducendo il tempo di rendering e ottimizzando il processo di sviluppo.

CGVQM è anche in grado di individuare le aree più soggette a degradazione qualitativa, facilitando il lavoro degli sviluppatori nel correggere eventuali difetti. Supporta inoltre il plugin di Unreal Engine e API Vulkan, rendendo la sua integrazione nei flussi di lavoro degli sviluppatori molto semplice.