Intel e Arm, accordo multigenerazionale per chip a basso consumo

Intel Foundry Services (IFS) e Arm hanno annunciato un accordo multigenerazionale per consentire ai progettisti di chip di costruire system-on-chip (SoC) a basso consumo basati sul processo Intel 18A. Nell’ambito della sua strategia IDM 2.0, Intel sta investendo in capacità avanzate di produzione in tutto il mondo e questa collaborazione consentirà di implementare una supply chain globale più equilibrata per i clienti delle Foundry che progettano SoC mobili su CPU core basati su Arm. La collaborazione si concentrerà inizialmente sui progetti di SoC mobili, ma consentirà una potenziale espansione del progetto verso applicazioni in ambito automotive, Internet of Things (IoT), data center, aerospaziale e governative. I clienti Arm che progettano i loro SoC mobili di nuova generazione trarranno vantaggio dall’avanzata tecnologia di processo Intel 18A, che offre nuove tecnologie per migliorare potenza e prestazioni, e dall’importante capacità produttiva di IFS che include impianti negli Stati Uniti e nell’UE.

Negli ultimi mesi Intel sta investendo molto negli impianti in Europa: un piano a lungo termine che vedrà Intel spendere 88 miliardi per la costruzione di fabbriche in tutta Europa, in modo da affrancare il continente dalla dipendenza nei confronti della Cina per la fabbricazione di componenti elettroniche. I primi 17 miliardi di euro verranno utilizzati per la realizzazione di un mega-impianto all’avanguardia in Germania per la produzione di semiconduttori, la creazione di un nuovo hub di ricerca e sviluppo (R&D) e di design in Francia, e investimenti nell’R&D, nella produzione, nei servizi di fonderia e nelle fasi di back-end della produzione in Irlanda, Italia, Polonia e Spagna.