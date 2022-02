Intel ha annunciato oggi l’intento di creare un acceleratore espressamente dedicato alla tecnologia blockchain, con la creazione del nuovo Custom Compute Group nell’ambito della business unit Accelerated Computing Systems and Graphics. L’obiettivo del nuovo team è di creare piattaforme personalizzate e ottimizzate per gli specifici carichi di lavoro dei clienti, includendo la blockchain e altre funzionalità di supercalcolo accelerato. L’acceleratore di blockchain interno a Intel sarà disponibile nel corso di quest’anno, e l’azienda dice di essere al lavoro collaborando direttamente con i clienti principali: Argo Blockchain, BLOCK (precedentemente nota come Square) e GRIID Infrastructure, tra i primi utilizzatori di questo nuovo prodotto. Questa architettura è implementata su un minuscolo supporto di silicio, assicurando che abbia un impatto minimo sull’attuale fornitura di prodotti di Intel.

“Intel Labs ha dedicato decenni di ricerca nello sviluppo di una crittografia affidabile, di tecniche di hashing e di circuiti a bassissima tensione. Ci aspettiamo che le innovazioni applicate nei nostri circuiti ci portino a offrire un acceleratore di blockchain con prestazioni per Watt di oltre 1.000 volte superiori rispetto alle comuni GPU per il mining basato su SHA-256. In occasione dell’International Solid State Circuit Conference (ISSCC) in programma questo mese, ci saranno importanti aggiornamenti”, ha dichiarato Raja Koduri, vicepresidente senior della divisione architettura, grafica e software di Intel. “Per sostenere questa e altre tecnologie emergenti, Intel ha creato il nuovo Custom Compute Group nell’ambito della business unit Accelerated Computing Systems and Graphics. L’obiettivo del nuovo team è di creare piattaforme personalizzate e ottimizzate per gli specifici carichi di lavoro dei clienti, includendo la blockchain e altre funzionalità di supercalcolo accelerato all’edge”.

“In prospettiva”, prosegue Koduri, miriamo a utilizzare le tecnologie che emergeranno dalla nostra iniziativa di zetta-scale computing per fornire soluzioni ad alta efficienza energetica che ci consentano di guardare a un domani migliore. “Come tecnologia, la blockchain ha il potenziale di consentire a ognuno di possedere buona parte dei contenuti digitali e dei servizi che creano. Alcuni la considerano addirittura uno spartiacque nel campo dell’informatica, che di fatto sovvertirà le modalità con cui immagazziniamo, elaboriamo e scambiamo i nostri asset digitali, all’alba dell’era del Metaverso e del Web 3.0. In ogni caso, quali che siano gli sviluppi futuri, sarà certamente la disponibilità diffusa di una sempre maggiore potenza di calcolo ad avere un ruolo chiave”.