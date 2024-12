Integrità del tennis a rischio, è disgustoso

Nick Kyrgios ha nuovamente espresso le sue opinioni sul caso doping riguardante Jannik Sinner, in un contesto in cui è già entrato in conflitto con il giovane tennista italiano. In una conferenza stampa a Brisbane, Kyrgios ha sottolineato che, sebbene rispetti il talento di Sinner, ritiene che le conseguenze di un caso di doping debbano essere uguali per tutti i giocatori. Ha sottolineato la gravità della situazione, affermando che è sconvolgente vedere due numeri uno del mondo, lui e Iga Swiatek, coinvolti in scandali di doping e ha rincarato la dose affermando che “l’integrità del tennis è a rischio, ma nessuno vuole parlarne”.

Kyrgios ha detto che Sinner ha fallito in due test antidoping in diversi momenti della stagione, e ha interrogato la logica dietro la punizione inflitta, evidenziando che se Sinner fosse innocente, non ci sarebbero stati motivi per rimuovere il premio in denaro e i punti guadagnati. “Ovviamente hanno trovato qualcosa che non andava”, ha asserito, insistendo sull’importanza di far luce su questioni che molti sembrano voler ignorare.

Kyrgios ha riconosciuto che il suo modo diretto di affrontare temi delicati non è sempre ben accolto dal pubblico, ma ha difeso la sua posizione, affermando che la sua trasparenza è necessaria perché nessuno sembra avere il coraggio di affrontare la questione. Ha inoltre fatto una distinzione tra i suoi atteggiamenti talvolta sopra le righe in campo e il doping, descrivendo quest’ultimo come infinitamente più grave rispetto a comportamenti come lanciare una racchetta.

In conclusione, Kyrgios ha ribadito il suo impegno a parlare francamente riguardo a questioni di integrità nel tennis, affermando di essere cresciuto con la passione per il gioco e di voler assicurarsi che le regole siano rispettate in modo equo e giusto per tutti. La sua posizione continua a generare dibattito nel mondo del tennis, evidenziando le tensioni e le controversie legate alla gestione dei casi di doping nello sport.