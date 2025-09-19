Integrazione Salute e Sociale in Toscana: Proposte per il Futuro

La Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa presenta diverse proposte per migliorare i servizi legati alla salute e al sociale in vista delle elezioni regionali. Tra le idee avanzate, c’è quella di unificare gli assessorati alla sanità e al sociale per garantire una migliore integrazione delle politiche.

Una delle proposte principali è l’attuazione di un programma per la valutazione e la presa in carico delle persone adulte con disabilità e autismo. Questo richiede la collaborazione di professionisti specializzati con le Unità di Valutazione Multidisciplinare zonali, facilitando così il Progetto di Vita per queste persone. Inoltre, viene sottolineata l’importanza di mappare i servizi di salute mentale, iniziando dall’infanzia fino all’età adulta, per comprendere meglio i fabbisogni del territorio.

Un altro tema centrale è rappresentato dalla Legge 68 sugli inserimenti lavorativi per le persone svantaggiate. La Rete richiede un impegno della Regione nell’istituzione e nel coordinamento di tavoli per garantire l’attuazione degli obblighi assunzionali previsti da questa legge.

Infine, si propone la creazione di “laboratori protetti”, dedicati a persone con disabilità medio-gravi che hanno terminato la loro formazione e necessitano di supporto per svolgere attività occupazionali, anche per aziende esterne. Si propone anche di rafforzare il ruolo degli Ambiti Territoriali, rendendoli più vicini ai cittadini e alle loro esigenze.