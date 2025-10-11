Integrazione e occupazione: il progetto RAGA in Emilia-Romagna

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) sta potenziando il progetto “RAGA – Ragazzi Abili Giovani Adulti”, dedicato agli studenti con disabilità certificata delle scuole secondarie di secondo grado dei suoi otto Comuni. Il progetto è finanziato con oltre 307mila euro dal Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità e rappresenta un elemento essenziale delle politiche di inclusione del territorio, creando una rete di supporto che integra scuola, servizi sociali, sanità e famiglie.

RAGA avrà inizio a novembre e continuerà per tutto il 2026, con l’obiettivo di supportare i giovani e le loro famiglie durante il passaggio dalla scuola alla vita adulta. Il progetto si propone di favorire l’autonomia personale, la partecipazione sociale e, quando possibile, l’inserimento lavorativo. Coinvolgerà 72 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori dell’Area Nord, residenti nei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero.

Un aspetto cruciale del progetto è l’ampliamento della rete di aziende e realtà produttive disponibili a ospitare i ragazzi in percorsi di tirocinio, esperienze di lavoro o formazione in contesti protetti e inclusivi.