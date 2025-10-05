Integrazione e Lavoro: Riflessioni dalle Grazie e Lampedusa

Il borgo delle Grazie ha ospitato la Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, un evento dedicato alle 368 vittime del naufragio di Lampedusa. In occasione di questo incontro, il Cantiere della Memoria ha organizzato un momento di riflessione sull’importanza della formazione professionale e del lavoro come strumenti di integrazione per i richiedenti asilo.

Nel porto dell’antica Ria, sono stati celebrati i migranti che, attraverso il lavoro, sono riusciti a integrarsi nella comunità locale. Quattordici ragazzi, grazie a un corso di formazione offerto da Cisita, hanno riportato in vita la barca Nella, costruita nel 1932 e vincitrice di diverse competizioni. Due richiedenti asilo, provenienti da Bangladesh e Guinea, sono stati assunti dal Cantiere Valdettaro dopo aver completato un stage con impegno e serietà.

Durante l’evento, il giornalista Corrado Ricci ha sottolineato che, nonostante il dolore per le perdite, ci sia anche spazio per la responsabilità e la speranza, evidenziando che l’integrazione è possibile offrendo istruzione ai giovani migranti. Alessio Donno, direttore del Cantiere Valdettaro, ha confermato l’efficacia della formazione professionale.

Il luogotenente della Guardia Costiera, Luca Ceccolini, ha condiviso esperienze toccanti legate ai salvataggi in mare. Gabriele Bernasco ha ripercorso la storia della Nella, mentre il presidente della borgata, Emanuele Bianchi, ha auspicato una continua manutenzione della barca, importante simbolo locale. Il consigliere provinciale Jacopo Ruggia ha sottolineato il ruolo fondamentale della scuola nella creazione di una cultura dell’accoglienza.

L’incontro si è concluso con un buffet e la consegna a un hotel di un’opera dell’artista Salvatore Calà, rappresentante di una forte connessione con il mare.