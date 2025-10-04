Integrazione delle specialità per la salute cerebrale in Italia

La medicina contemporanea è spesso caratterizzata da specializzazioni che non dialogano tra loro. È fondamentale promuovere un’integrazione tra differenti discipline, come la neuropsichiatria infantile e la neurologia, la neurologia e la geriatria, tenendo presente le varie fasi della vita. È altrettanto importante collegare anche la psichiatria e la cardiologia. Queste affermazioni provengono da Alessandro Padovani, presidente della Società Italiana di Neurologia (Sin), durante l’incontro “Brain Health Inequalities – Idee e strategie per non lasciare indietro nessuno”.

Questo evento, organizzato da Triennale Milano in collaborazione con Lundbeck Italia, si è inserito nel contesto dell’Esposizione internazionale sulle disuguaglianze. L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità per affrontare il tema del diritto di accesso alle cure relative alla salute del cervello. La necessità di superare i confini tra le diverse specializzazioni potrebbe migliorare la qualità dell’assistenza e garantire un supporto più completo per i pazienti a tutte le età.