Integrazione culturale a Milano: un esempio di successo scolastico

Una insegnante di Milano ha recentemente raccontato un’esperienza significativa avvenuta nella sua classe di studenti stranieri. L’istituto ha una reputazione di “difficile”, ma è stato il palcoscenico di un promettente progetto di integrazione. A giugno, tutti e 20 gli studenti di una classe da lei seguita per cinque anni si sono diplomati.

Ciò che rende questa storia particolare è il fatto che gli studenti provenivano da 11 paesi diversi, tra cui Perù, Senegal, Egitto e Cina, mentre solo due di loro erano italiani. Nel corso del quinquennio, alcuni studenti hanno affrontato sfide linguistiche e culturali, ma la classe ha reagito come una vera comunità. Chi conosceva meglio l’italiano aiutava gli altri, e si organizzavano attività per condividere tradizioni culinarie e linguistici.

Grazie a questa coesione, i risultati accademici sono stati notevoli. Ad esempio, uno studente peruviano, nonostante avesse solo tre anni di scuola italiana, è stato ammesso ai corsi di ingegneria ed economia in diverse università, scegliendo infine il Politecnico di Milano. Le sei ragazze egiziane, tutte musulmane, hanno manifestato la volontà di scegliere il proprio futuro lavorativo e relazionale, affrontando conflitti con le loro famiglie e cercando una mediazione tra culture.

Questa esperienza contrasta con la narrazione prevalente sull’immigrazione, spesso incentrata su esclusione e negazione di diritti. I giovani invece sembrano interessati a convivere e ad apprendere l’uno dall’altro, distaccandosi dalle dinamiche politiche e cercando di costruire il proprio percorso in un contesto multiculturale.