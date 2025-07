Integratori alimentari: alleati per il benessere quotidiano

In Italia, gli integratori alimentari stanno diventando sempre più parte della quotidianità, rappresentando un valido supporto per il benessere. Un’indagine condotta da Cristalfarma in collaborazione con Doxa ha rivelato che il 94% degli italiani tra i 18 e i 64 anni ha utilizzato integratori almeno una volta nella vita.

La motivazione principale che spinge gli italiani ad assumere integratori riguarda il bisogno di affrontare specifiche problematiche di salute. Tra i motivi più citati, il 81% delle persone utilizza integratori per ostacolare stanchezza e affaticamento, mentre il 79% li considera utili per sostenere il sistema immunitario. Ulteriori ragioni includono la gestione di disturbi gastrointestinali (66%), il miglioramento del benessere mentale (58%), la cura di capelli, pelle e unghie (52%) e il miglioramento della qualità del sonno (51%).

Per quanto concerne le modalità di acquisto, il 58% degli intervistati si affida a medici e farmacisti per consigli, ma una crescente quota, quasi un terzo, sceglie autonomamente, ricorrendo a ricerche online e conoscenze preesistenti, soprattutto per far fronte a stanchezza e problematiche immunitarie. Le farmacie restano i principali punti di vendita (57%), seguite dalle parafarmacie (39%), con un buon 55% che si mostra propenso ad acquistare online.

L’indagine ha anche esaminato l’impatto di vari fattori sul benessere psicofisico. Il 70% degli italiani sente il peso delle pressioni lavorative e accademiche sul benessere mentale, e il 48% è influenzato negativamente dai social media. Inoltre, il 67% degli intervistati riporta frequenti risvegli e il 70% affronta disturbi gastrointestinali che incidono sulla vita sociale, spingendo alcuni a rinunciare a eventi conviviali.

Infine, l’83% degli italiani cerca un equilibrio psicofisico attraverso attività che coinvolgono mente e corpo, dedicando tempo a sport, attività stimolanti o pratiche di meditazione, evidenziando così un crescente interesse per il proprio benessere globale.